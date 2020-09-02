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В Минске задержали нескольких демонстрантов

Минск, Среда 02 сентября 2020 13:08
В Минске задержали нескольких демонстрантов
Фото: в Минске возобновились задержания демонстрантов (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси продолжаются акции протеста. Сегодня, 2 сентября, под стенами Минского государственного лингвистического университета силовики задержали нескольких демонстрантов.

Об этом сообщает TUT.BY.

Участники протестов собрались утром возле МГЛУ с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Среди демонстрантов есть и выпускники университета. При этом милиция просила демонстрантов разойтись. После того, как участники протеста отказались расходиться, сотрудники ОМОНа задержали нескольких человек.

Напомним, 1 сентября в Беларуси прошел 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

По данным правозащитников, на акциях протеста в Минске 1 сентября силовики задержали около 80 человек.

Ранее президент Александр Лукашенко пригрозил студентам службой в армии за участие в протестах.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси планируют судить задержанных журналистов как участников несанкционированных акций протеста.

Кроме этого в ООН заявили, что с начала протестов в Беларуси задокументировали 450 случаев пыток над задержанными демонстрантами.

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