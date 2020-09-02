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В Минске на протестах вчера задержали 95 человек, - МВД

Минск, Среда 02 сентября 2020 14:25
В Минске на протестах вчера задержали 95 человек, - МВД
Фото: задержания в Минске (t.me/belsat)
Автор: РБК-Украина

В белорусской столице Минске на акциях протеста задержали 95 человек. Они будут привлечены к административной ответственности за участие в несогласованных акциях.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, передает "Интерфакс-запад".

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении", - сообщила она.

При этом она отметила, что 39 человек останутся в милиции до рассмотрения их дел в суде.

По словам представителя МВД Беларуси, общая численность участников протестных акций составила по стране 1 сентября около 2,3 тысячи человек, из которых были задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 128 граждан.

Напомним, 1 сентября в Беларуси прошел 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

Возле стадиона "Динамо" ОМОНовцы начали массово задерживать студентов.

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