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Марш солидарности и задержания студентов: что сейчас происходит в Беларуси

Беларусь, Среда 02 сентября 2020 16:43
Марш солидарности и задержания студентов: что сейчас происходит в Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси 2 сентября проходит 25-й день протестов. В Минске проходит марш солидарности, к протестам присоединяются студенты белорусских университетов.

Более подробно о ситуации в Беларуси в материале РБК-Украина.

В Витебске медиков, участвовавших в протестах, вызывают в милицию

Сотрудникам медицинских учреждений Витебска, которые накануне участвовали в мирных акциях, стали приходить повестки из милиции. Некоторых медиков вызывают на беседу в райотдел, некоторых - для составления протокола.

Литва одобрила план помощи белоруссам

Правительство Литвы утвердило план поддержки белорусскому населению. План помощи охватывает различные области и предусматривает:

  • 100 стипендий для обучения в вузах Литвы для белорусских студентов;
  • выделение до 200 тысяч евро на поддержку Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Минске;
  • выделение 100 тысяч евро на гуманитарную помощь в виде медицинских услуг;
  • упрощение условий выдачи национальных виз;
  • упрощение условия регистрации бизнеса для переезда белорусских ИТ-компаний.

Задержанным 1 сентября студентам вынесли приговоры

Правозащитники "Весны" сообщили о первых судебных приговорах участникам студенческих протестов 1 сентября. В частности, 9 человек взяли под административный арест:

  • Дмитрий Островский - 15 дней;
  • Ян Бартницки - 15 дней;
  • Александр Шкробов - 15 дней;
  • Шукалович Алексей - 12 суток;
  • Ксения Плужникова - 10 дней;
  • Ярмалкевич Даниил - 10 суток;
  • Карзюк Глеб - 8 суток;
  • Якутович Ж. - 5 суток;
  • Мария Шерашевская, корреспондент "Комсомольской правды" - 15 дней.

Еще шестерых человек оштрафовали:

  • Янушкевич Виктор - штраф 675 рублей;
  • Стасевич Владислав - штраф 405 рублей;
  • Ковальчук Любовь - штраф 270 рублей;
  • Мухамор Андрей, оператор "Комсомольской правды" - штраф 675 рублей.

Марш солидарности в Минске

Женщины вышли на марш солидарности в белорусской столице. Возле стелы в центре Минска проходит акция "День победы над фашизмом".

Фото: марш солидарности в Минске (tut.by)

Сотрудник милиции просит женщин покинуть место, так как акция является несанкционированной. В случае отказа правоохранители грозятся правовыми последствиями.

На акцию солидарности вышли студенты Белорусского государственного университета. Они выражают поддержку одному из преподавателей, к которому возникли вопросы из-за его участия в работе координационного совета.

При этом коллектив лицея БГУ осудил эскалацию насилия на улицах Беларуси.

"Сотрудники Лицея БГУ осуждают все формы агрессии и насилия, тем более на территории учреждения образования, ведь Лицей всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию", - говорится в заявлении.

Также утром студенты вышли на акцию под стены Минского государственного лингвистического университета. В ходе акции силовики задержали нескольких демонстрантов.

Задержанных журналистов пока не отпустили

По данным TUT.BY, административные дела в отношении журналистов Алексея Судникова и Надежды Калининой направлены начальнику РУВД Октябрьского района для устранения недостатков. По закону журналистов могут удерживать до суда в течении 72 часов.

Задержание в Витебске

Возле государственной академии ветеринарной медицины организовали цепь солидарности. По данным "Белсат", в ходе акции силовики задержали двух человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ходе протестов 1 сентября в Беларуси задержали 95 человек.

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