В Беларуси прокомментировали слова Климкина о небезопасном пребывании украинцев в стране

Фото: Анатолий Глаз (mfa.gov.by)

Ранее Климкин назвал пребывание украинцев в Беларуси потенциально опасным

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении самого близкого своего соседа - Республики Беларусь. Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил, что "оккупировать" Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов", - сказал он.

Также в МИД Беларуси напомнили, что Климкин упомянул об опасностях для украинских граждан в Беларуси.

"Нет смысла комментировать эту небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые в разное время прибыли в нашу страну, где им безопаснее жить, учиться и работать. Или у полутора миллионов украинских граждан, которые посетили Беларусь только в этом году. Я думаю, что мы услышим четкий, ясный ответ на поставленные вопросы", - отметил пресс-секретарь МИД.

Напомним, накануне Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности. Однако, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем". Климкин добавил, что дополнительно Москва пытается "довести до раскола ЕС".

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу на форуме регионов в Беларуси завтра, 26 октября 2018 года.