У Білорусі прокоментували слова Клімкіна про небезпечне перебування українців в країні

Фото: Анатолій Глаз (mfa.gov.by)

Раніше Клімкін назвав перебування українців в Білорусі потенційно небезпечним

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз прокоментував заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Наші українські колеги перебудувалися на мисленні виключно військовими категоріями, в тому числі і щодо самого близького свого сусіда - Республіки Білорусь. Буквально вчора у Відні вони намалювали страшилки про якісь танкових армадах, нападників на Україну з території Білорусі. Хоча президент нашої країни неодноразово говорив, що "окупувати" Україну можуть тільки армади білоруських тракторів чи комбайнів", - сказав він.

Також в МЗС Білорусі нагадали, що Клімкін згадав про небезпеку для українських громадян в Білорусі.

"Немає сенсу коментувати цю небилицю. Давайте запитаємо у 160 тис. українських біженців, які в різний час прибули в нашу країну, де їм безпечніше жити, вчитися і працювати. Або у півтора мільйонів українських громадян, які відвідали Білорусь тільки в цьому році. Я думаю, що ми почуємо чіткий, ясний відповідь на поставлені питання", - зазначив прес-секретар МЗС.

Нагадаємо, напередодні Павло Клімкін заявив, що перебування українців в Білорусі можна назвати потенційно небезпечним. За словами Клімкіна, Росія присутня в Білорусі в сфері безпеки. Однак, дипломат підкреслив, що "у двосторонніх відносинах, політичних і економічних, у нас немає великих проблем". Він додав, що додатково Москва намагається довести до розколу ЄС".

Відзначимо, що президент України Петро Порошенко і президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч на форумі регіонів у Білорусі завтра, 26 жовтня 2018 року.