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Климкин назвал пребывание украинцев в Беларуси потенциально опасным

Новости » Политика    24.10.2018 - 19:16
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, сообщает РБК-Украина.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр.

По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности. Однако, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем". Климкин добавил, что дополнительно Москва пытается "довести до раскола ЕС".

"Опять речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центрально-Восточной Европы", - сказал он.

Отметим, ранее Климкин заявлял, что Украина вместе с США, Францией и Германией готовит проект резолюции о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН, который внесут в Совет безопасности.

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