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Порошенко и Лукашенко проведут встречу на форуме регионов в Беларуси

Новости » Политика    25.10.2018 - 11:26
Фото: Петр Порошенко и Александр Лукашенко (twitter.com/APUkraine)
Фото: Петр Порошенко и Александр Лукашенко (twitter.com/APUkraine)

26 октября состоится первое заседании Форума регионов Беларуси и Украины

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу на форуме регионов в Беларуси завтра, 26 октября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Как сообщается, Лукашенко завтра примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

"Ожидается, что мероприятие также посетит президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Порошенко и Лукашенко обсудят вопросы развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Беларусь продолжат координацию действий по предотвращению организованной контрабанды оружия.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины уполномочил главу Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максима Соколюка на подписание соглашения с Белорусью о реадмиссии.

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