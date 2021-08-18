В Беларуси пришли с обысками к сотрудникам БелаПАН. Сайт агентства недоступен

Об обысках успели сообщить сами сотрудники - журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты Naviny.by, которую выпускает БелаПАН, Александр Зайцев и бухгалтер Екатерина Боева.

Также сообщается, что одного из журналистов увезли на допрос, а главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина не выходят на связь. Кроме того, стало известно, что после обысков задержали журналиста Захара Щербакова. А у заместителя главного редактора БелаПАНа Александра Зайцева изъяли технику.

На данный момент сайт БелаПАНа не открывается, но еще утром работал.

Отметим, БелаПАН - это частное белорусское информационное агентство. С 2014 года подвергался блокировкам со стороны властей и хакерским атакам. В январе 2021 года в редакции проходили обыски, в результате чего работа была парализована.