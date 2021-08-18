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В Беларуси пришли с обысками к сотрудникам БелаПАН. Сайт агентства недоступен

Автор: РБК-Украина

Белорусские силовики пришли с обысками к очередному СМИ - на этот раз к сотрудникам информационного агентства БелаПАН. На данный момент сайт недоступен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Об обысках успели сообщить сами сотрудники - журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты Naviny.by, которую выпускает БелаПАН, Александр Зайцев и бухгалтер Екатерина Боева.

Также сообщается, что одного из журналистов увезли на допрос, а главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина не выходят на связь. Кроме того, стало известно, что после обысков задержали журналиста Захара Щербакова. А у заместителя главного редактора БелаПАНа Александра Зайцева изъяли технику.

На данный момент сайт БелаПАНа не открывается, но еще утром работал.

Отметим, БелаПАН - это частное белорусское информационное агентство. С 2014 года подвергался блокировкам со стороны властей и хакерским атакам. В январе 2021 года в редакции проходили обыски, в результате чего работа была парализована.

Напомним, летом 2018 года главреда БелаПАНа Ирину Левшину задерживали по делу о незаконном доступе к платной информации государственного агентства BELTA.

Ранее Александр Лукашенко объяснял зачистку независимых СМИ в Беларуси, называя их экстремистскими.

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