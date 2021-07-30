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Лукашенко о зачистке независимых СМИ: свобода слова переросла в экстремизм

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Минск, Пятница 30 июля 2021 12:27
Лукашенко о зачистке независимых СМИ: свобода слова переросла в экстремизм Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил наступление на свободу слова в своей стране. По его словам, она на сегодня якобы переросла в экстремистскую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, на сегодня завершается "наведение порядка" в информационном поле.

"Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями... Просто свобода слова, которую мы защищаем, сегодня переросла в экстремистскую деятельность", - заявил Лукашенко.

По его словам, критика власти в Беларуси якобы всегда воспринималась адекватно.

"Другое - призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает революционные настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные "сливы", кибератаки и доступ к личным данным", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси хотят ликвидировать ассоциацию журналистов.

До этого в стране заблокировали ряд оппозиционных СМИ, в том числе популярнейший портал TUT.BY.

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Александр Лукашенко СМИ свобода слова
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