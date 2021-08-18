RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білорусі прийшли з обшуками до співробітників БелаПАН. Сайт агентства недоступний

Автор: РБК-Україна

Білоруські силовики прийшли з обшуками до чергового ЗМІ - цього разу до співробітників інформаційного агентства БелаПАН. На даний момент сайт недоступний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Про обшуки встигли повідомити самі співробітники - журналістка Ірина Турчина, редактор інтернет-газети Naviny.by, яку випускає БелаПАН, Олександр Зайцев і бухгалтер Катерина Боєва.

Також повідомляється, що одного з журналістів відвезли на допит, а головний редактор Белапана Ірина Левшина не виходять на зв'язок. Крім того, стало відомо, що після обшуків затримали журналіста Захара Щербакова. А у заступника головного редактора БелаПАНа Олександра Зайцева вилучили техніку.

На даний момент сайт БелаПАНа не відкривається, але ще вранці працював.

Зазначимо, БелаПАН - це приватне білоруське інформаційне агентство. З 2014 року піддавався блокуванням з боку влади і хакерським атакам. У січні 2021 року в редакції проходили обшуки, в результаті чого робота була паралізована.

Нагадаємо, влітку 2018 року головреда БелаПАНа Ірину Левшину затримували у справі про незаконний доступ до платної інформації державного агентства BELTA.

Раніше Олександр Лукашенко пояснював зачистку незалежних ЗМІ у Білорусі, називаючи їх екстремістськими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь