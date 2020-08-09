В Беларуси за президента досрочно проголосовали более 41% избирателей

Фото: выборы в Беларуси (centralasia.media)

Самая низкая явка - в столице

Явка на досрочном голосовании за президента Беларуси, которое проходило 4-8 августа, составила 41,7%. Меньше всего людей появилось на избирательных участках в Минске.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Беларуси.

При этом активнее всего голосовали в Гомельской области. Результаты в областях следующие:

Брестская область - 38,40%;

Витебская область - 39,34%;

Гомельская область - 54,44%;

Гродненская область - 38,60%;

Минская область - 39,66%;

Могилевская область - 49,92%;

Минск - 33,40%.

Отметим, ранее в общественной инициативе "Честные люди" заявляли о завышении явки в ходе досрочного голосования, передает tut.by.

Как писало РБК-Украина, основной день президентских выборов назначен на 9 августа: на должность президента Беларуси претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Кроме этого, в Минск накануне выборов стянули военную технику: в городе обнаружили колонны бронетранспортеров.

Стоит подчеркнуть, что предвыборная кампания в Беларуси сопровождается массовыми задержаниями, подавлением антиправительственных митингов и давлением на оппозиционных кандидатов.