В Беларуси за президента досрочно проголосовали более 41% избирателей

Самая низкая явка - в столице
Явка на досрочном голосовании за президента Беларуси, которое проходило 4-8 августа, составила 41,7%. Меньше всего людей появилось на избирательных участках в Минске.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Беларуси.
При этом активнее всего голосовали в Гомельской области. Результаты в областях следующие:
Отметим, ранее в общественной инициативе "Честные люди" заявляли о завышении явки в ходе досрочного голосования, передает tut.by.
Как писало РБК-Украина, основной день президентских выборов назначен на 9 августа: на должность президента Беларуси претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
Кроме этого, в Минск накануне выборов стянули военную технику: в городе обнаружили колонны бронетранспортеров.
Стоит подчеркнуть, что предвыборная кампания в Беларуси сопровождается массовыми задержаниями, подавлением антиправительственных митингов и давлением на оппозиционных кандидатов.