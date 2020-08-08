Явка на досрочном голосовании в Беларуси составляет менее 33%, - ЦИК

Меньше всего людей было на избирательных участках в Минске
Явка на досрочном голосовании за президента Беларуси составляет 32,28%. Меньше всего людей наблюдается на участках в Минске.
Об этом говорится в отчете Центризбиркома Беларуси.
За четыре дня больше всего людей проголосовали в Гомельской области. Результаты следующие:
Тем временем в общественной инициативе "Честные люди" говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования, которое проходит 4-8 августа, передает tut.by.
Отметим, основной день президентских выборов назначен на 9 августа. На должность президента Беларуси претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
Предвыборная кампания в Беларуси сопровождается массовыми задержаниями, подавлением антиправительственных митингов и давлением на оппозиционных кандидатов.
Так, позавчера была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской; Мария Мороз была задержана на выходе из посольства Литвы.
Через некоторое время ее отпустили, а в МВД Беларуси опровергли информацию о задержании и заявили, что Мороз забирали в отделение милиции для разъяснительной беседы.