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Явка на досрочном голосовании в Беларуси составляет менее 33%, - ЦИК

Беларусь, Суббота 08 августа 2020 12:26
Явка на досрочном голосовании в Беларуси составляет менее 33%, - ЦИК
Фото: выборы в Беларуси (centralasia.media)
Автор: Максим Зайченко

Меньше всего людей было на избирательных участках в Минске

Явка на досрочном голосовании за президента Беларуси составляет 32,28%. Меньше всего людей наблюдается на участках в Минске.

Об этом говорится в отчете Центризбиркома Беларуси.

За четыре дня больше всего людей проголосовали в Гомельской области. Результаты следующие:

  • Брестская область - 30,11%;
  • Витебская область - 30,86%;
  • Гомельская область - 42,72%;
  • Гродненская область - 30,02%;
  • Минская область - 29,09%;
  • Могилевская область - 37,88%;
  • Минск - 26,45%.

Тем временем в общественной инициативе "Честные люди" говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования, которое проходит 4-8 августа, передает tut.by.

Отметим, основной день президентских выборов назначен на 9 августа. На должность президента Беларуси претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Предвыборная кампания в Беларуси сопровождается массовыми задержаниями, подавлением антиправительственных митингов и давлением на оппозиционных кандидатов.

Так, позавчера была задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской; Мария Мороз была задержана на выходе из посольства Литвы.

Через некоторое время ее отпустили, а в МВД Беларуси опровергли информацию о задержании и заявили, что Мороз забирали в отделение милиции для разъяснительной беседы.

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