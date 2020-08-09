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В Минск накануне выборов стянули военную технику

Беларусь, Минск, Воскресенье 09 августа 2020 05:21
В Минск накануне выборов стянули военную технику
Фото: военная техника (TUT.BY/скриншот)
Автор: Артур Родивилов

Правоохранители переведены на усиленный вариант службы

Перед выборами президента Беларуси в Минске стала появляться военная техника. В городе зафиксировали колонны бронетранспортеров.

Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.

Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян рассказал, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы.

Напомним, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Действующий президент страны Александр Лукашенко снова попытается остаться у власти.

Накануне выборов в стране начались преследования и задержания оппонентов Лукашенко, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгоняла милиция.

Отметим, Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента; страны также призвали Минск освободить всех политических заключенных.

Кроме того, вчера в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", в том числе двух граждан Украины; журналистов выслали из Беларуси и запретили въезд в страну на 10 лет.

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