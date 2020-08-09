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У Білорусі за президента достроково проголосували понад 41% виборців

Білорусь, Неділя 09 серпня 2020 08:54
У Білорусі за президента достроково проголосували понад 41% виборців
Фото: вибори в Білорусі (centralasia.media)
Автор: Максим Зайченко

Найнижча явка - в столиці

Явка на достроковому голосуванні за президента Білорусі, яке проходило 4-8 серпня, склала 41,7%. Найменше людей з'явилося на виборчих дільницях у Мінську.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Білорусі.

При цьому найактивніше голосували у Гомельській області. Результати в областях наступні:

  • Брестська область - 38,40%;
  • Вітебська область - 39,34%;
  • Гомельська область - 54,44%;
  • Гродненська область - 38,60%;
  • Мінська область - 39,66%;
  • Могилевська область - 49,92%;
  • Мінськ - 33,40%.

Відзначимо, раніше в громадській ініціативі "Чесні люди" заявляли про завищення явки в ході дострокового голосування, передає tut.by.

Як повідомляло РБК-Україна, основний день президентських виборів призначений на 9 серпня: на посаду президента Білорусі претендують 5 кандидатів, в тому числі чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Крім цього, в Мінськ напередодні виборів стягнули військову техніку: у місті виявили колони бронетранспортерів.

Варто підкреслити, що передвиборна кампанія в Білорусі супроводжується масовими затриманнями, придушенням антиурядових мітингів і тиском на опозиційних кандидатів.

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