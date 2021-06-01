В Беларуси политзаключенный на суде попытался покончить с собой

В Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.
Об этом сообщила белорусская правозащитная группа "Весна".
Как заявляют правозащитники, перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.
"ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей", - сказал Латыпов, после чего совершил попытку самоубийства.
По информации "Весны", Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.
Степан Латыпов - директор компании "Беларбо". Был задержан 15 сентября в Минске сотрудниками ОМОНа в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).
Позже беларусские силовики заявили, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в Беларусь опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.
Напомним, по данным правозащитников, в Беларуси за три месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных.
Среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.