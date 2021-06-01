В Беларуси политзаключенный на суде попытался покончить с собой

Как заявляют правозащитники, перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.

"ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей", - сказал Латыпов, после чего совершил попытку самоубийства.

По информации "Весны", Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.

Степан Латыпов - директор компании "Беларбо". Был задержан 15 сентября в Минске сотрудниками ОМОНа в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Позже беларусские силовики заявили, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в Беларусь опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.