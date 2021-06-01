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У Білорусі політв'язень на суді спробував покінчити з собою

Автор: Дмитро Левицький

У Мінську під час судового засідання політв'язень Степан Латипов спробував вчинити самогубство. Він встав на лавку для підсудних та встромив ручку собі в горло.

Про це повідомила білоруська правозахисна група "Весна".

Як заявляють правозахисники, перед спробою самогубства Латипов заявив, що білоруські силовики змусили його визнати свою провину. Політв'язень зазначив, що силовики погрожували кримінальним переслідуванням його родичів.

"ГУБОЗ пообіцяв, якщо я не визнаю вину, будуть кримінальні справи проти рідних і сусідів", - сказав Латипов, після чого скоїв спробу самогубства.

За інформацією "Весни", Латипов наразі живий. Його госпіталізували та планують вводити у штучну кому.

Степан Латипов - директор компанії "Беларбо". Був затриманий 15 вересня в Мінську співробітниками ОМОНу в якості підозрюваного у кримінальній справі за ст. 293 Кримінального кодексу (масові заворушення).

Пізніше білоруські силовики заявили, що Латипов підозрюється в організації незаконного каналу постачання в Білорусь небезпечних хімікатів і мав намір використовувати отруйні речовини проти співробітників міліції.

Нагадаємо, за даними правозахисників, у Білорусі за три місяці майже вдвічі збільшилася кількість політв'язнів.

Серед нових політв'язнів, зокрема, затриманий в Мінську колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега.

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Новини України самогубствоБілорусьМинскСуд