В Беларуси поездом перевозят гаубицы без опознавательных знаков, - мониторинговая группа

Беларусь начала транспортировать поездом гаубицы без опознавательных знаков. Поезд с техникой двигался в сторону станции Новобелицкая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группу "Беларускі Гаюн".

Фото: в Беларуси поездом перевозят гаубицы без опознавательных знаков (https://t.me/Hajun_BY)

"11 июня в 18:30 ЖД в Новобелицком районе Гомеля прошел ЖД-склад с минимум 10-ю гаубицами без опознавательных знаков. Эшелон двигался со стороны тупика в промзоне в сторону железнодорожной станции Новобелицкая ",- пишет мониторинговая группа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.

Также страна начала проводить военные тренировки для перехода на военное время.

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