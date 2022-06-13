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В Беларуси поездом перевозят гаубицы без опознавательных знаков, - мониторинговая группа

Фото: в Беларусь поездом перевозят гаубицы без опознавательных знаков (t.me/uvznews. Иллюстративное)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь начала транспортировать поездом гаубицы без опознавательных знаков. Поезд с техникой двигался в сторону станции Новобелицкая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группу "Беларускі Гаюн".

"11 июня в 18:30 ЖД в Новобелицком районе Гомеля прошел ЖД-склад с минимум 10-ю гаубицами без опознавательных знаков. Эшелон двигался со стороны тупика в промзоне в сторону железнодорожной станции Новобелицкая",- пишет мониторинговая группа.

Фото: в Беларуси поездом перевозят гаубицы без опознавательных знаков (https://t.me/Hajun_BY)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.

Также страна начала проводить военные тренировки для перехода на военное время.

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