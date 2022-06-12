Фото: Беларусь усиливает радиоэлектронную разведку на границе с Украиной (Getty Images)

У украинских границ Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом на Волынском и Полесском направлениях РФ со стороны белорусской стороны активных действий не проводила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.