В Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків, - моніторингова група

Білорусь почала транспортувати потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Потяг з технікою рухався в сторону станції Новобелицька.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групу "Беларускі Гаюн".
"11 червня о 18:30 ЖД у Новобілицькому районі Гомеля пройшов ЖД-склад з мінімум 10-ма гаубицями без розпізнавальних знаків. Ешелон рухався з боку глухого кута в промзоні в бік залізничної станції Новобелицька", - пише моніторингова група.
Фото: в Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків (https://t.me/Hajun_BY)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.
Також країна почала проводити військові тренування для переходу на військовий час.
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