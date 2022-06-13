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В Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків, - моніторингова група

Фото: в Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків (t.me/uvznews. Ілюстративне)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь почала транспортувати потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Потяг з технікою рухався в сторону станції Новобелицька.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групу "Беларускі Гаюн".

"11 червня о 18:30 ЖД у Новобілицькому районі Гомеля пройшов ЖД-склад з мінімум 10-ма гаубицями без розпізнавальних знаків. Ешелон рухався з боку глухого кута в промзоні в бік залізничної станції Новобелицька", - пише моніторингова група.

Фото: в Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків (https://t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.

Також країна почала проводити військові тренування для переходу на військовий час.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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