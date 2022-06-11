Беларусь проводит тренировки для перехода на военное время: ГУР узнали детали

С 7 июня вооруженные силы Беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности. Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам", - говорится в сообщении.

Так, в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами.

"К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: "переход из мирного на военное время", - говорят в ГУР.

Также с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь территориальных войск.