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Беларусь проводит тренировки для перехода на военное время: ГУР узнали детали

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Беларусь, Суббота 11 июня 2022 18:43
Беларусь проводит тренировки для перехода на военное время: ГУР узнали детали Фото: Беларусь проводит обучение (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 7 июня вооруженные силы Беларуси приступили к очередным занятиям по боевой готовности. Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"В рамках указанного собрания отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам", - говорится в сообщении.

Так, в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области намечено проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами.

"К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: "переход из мирного на военное время", - говорят в ГУР.

Также с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими вновь территориальных войск.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Цель тренировок - переход с мирного на военное время.

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