В Беларуси подтвердили задержания протестующих еще в одной области

В Витебской области белорусские правоохранители задержали 14 участников протестов. Действиям задержанных дается правовая оценка.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
По данным МВД, в Витебске мужчина сорвал с сотрудника милиции жетон и видеорегистратор. Столкновения между демонстрантами произошли в Новополоцке. Там были повреждены три служебных автомобиля.
"В Витебской области задержано 14 участников протестных акций. Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка", - сообщили в МВД.
Напомним, ранее в МВД Беларуси сообщили, что по состоянию на 15:00 были задержаны 250 участников протестов.
Также РБК-Украина писало, что в Бресте силовики применили против демонстрантов водомет. Позже в МВД объяснили такие меры тем, что действия протестующих создавали серьезную угрозу безопасности дорожного движения.
Кроме этого сообщилось, что вблизи поселка Дрозды в Минске силовики открыли огонь в воздух, чтобы отогнать демонстрантов.