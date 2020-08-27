ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси открыли более 230 дел из-за участия в протестах несовершеннолетних

Автор: Игорь Литвиненко

Всего власти сообщили о более 700 несовершеннолетних, которые участвовали в протестах

Белорусские власти заявили, что в несанкционированных акциях протеста в стране участвовали более 700 несовершеннолетних. В связи с этим районные комиссии по делам несовершеннолетних открыли 232 административных дела.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил вице-премьер-министр Беларуси Игорь Петришенко, передает БелТА.

По его словам, особое влияние на молодежь имеют интернет-мессенджеры, и в первую очередь Telegram-каналы.

"Только за последние две недели выявлено более 700 несовершеннолетних, участвовавших в несанкционированных мероприятиях. Районными комиссиями по делам несовершеннолетних рассмотрены или приняты к рассмотрению 232 административных дела", - приводит слова Петришенко издание.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси из-за участия в протестах власти открыли более 90 уголовных дел.

Также сообщалось, что за 25 августа в Беларуси задержали более 50 человек.

При этом вчера в Минске также прошли задержания, сообщалось о как минимум шестерых задержанных.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьпротест