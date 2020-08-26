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Протесты в Минске: что происходит в столице Беларуси сейчас

Минск, Среда 26 августа 2020 22:08
Протесты в Минске: что происходит в столице Беларуси сейчас
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В Минске возобновились задержания демонстрантов

В Минске возобновились задержания демонстрантов на акциях протестов. Демонстрации продолжаются с 9 августа.

О том, какая ситуация сейчас в столице Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

22:06 Правозащитники организации "Вясна" обнародовали список задержанных в Минске 26 августа:

  • Антон Уласенко;
  • Антон Шибанов;
  • Александр Байбак;
  • Алексей Супранюк;
  • Антон Шевликов;
  • Андрей Емельянов.

21:56 По данным белорусских СМИ, во время разгона демонстрации на площади Независимости силовики задержали как минимум 5 протестующих.

21:52 Бойцы ОМОНа поехали с площади Независимости. Территорию патрулируют несколько силовиков. На площадь снова стягиваются люди с плакатами.

Фото: задержание на площади Независимости (tut.by)

21:22 ОМОН открыл двери Красного костела, где более 40 минут были закрыты демонстранты. Люди начали выходить на улицу, об их задержаниях пока не сообщают.

Протесты в Минске: что происходит в столице Беларуси сейчас

Самолет ФСБ России приземлился в Минске

Правительственный самолет РФ, на котором перевозят высокопоставленных правительственных чиновников, приземлился в столице Беларуси Минске.

Задержания демонстрантов

Демонстранты около 19 часов вновь вышли на центральную площадь столицы. Люди собрались возле Красного костела. По информации СМИ, пришли около полутора тысяч человек. От инфогруппы МВД звучат призывы разойтись.

На всех подходах к площади Независимости много милиции. Также появились сотрудники ОМОНа.

Около 20:30 силовики начали задерживать участников акции. Часть людей - около 100, заблокированы в Красном костеле, еще около 20 человек окружены ОМОНом на улице.

Проблемы с интернетом

Один из мобильных операторов сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию государственных органов.

Напомним, во время вречашних акций протеста в Беларуси правоохранители задержали более 50 демонстрантов.

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