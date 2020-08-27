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В Беларуси первый депутат сложил полномочия

Минск, Четверг 27 августа 2020 16:31
В Беларуси первый депутат сложил полномочия
Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)
Автор: РБК-Украина

На фоне протестов в Беларуси полномочия сложил первый депутат. В частности, соответствующее заявление опубликовала депутат Минского городского совета Ольга Тесакова.

Об этом сообщает портал TUT.BY.

Сообщается, что Тесакова в заявлении просит досрочно сложить полномочия, поскольку считает невозможным быть депутатом в рамках сложившейся ситуации в стране.

"К этому давно шло. События, произошедшие в начале августа, обострили ситуацию и никого не оставили равнодушным. Мне кажется, не осталось ни одного человека, у которого нет знакомых, не пострадавших от насилия с 9 по 13 августа", - отметила она.

Напомним, ранее на фоне ситуации в Беларуси президент Александр Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - отметил он.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на это заявление, вызвав белорусского посла.

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