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У Білорусі відкрили понад 230 справ через участь в протестах неповнолітніх

Автор: Игорь Литвиненко

Всього влади повідомили про понад 700 неповнолітніх, які брали участь у протестах

Білоруські власті заявили, що в несанкціонованих акціях протесту в країні взяли участь понад 700 неповнолітніх. У зв'язку з цим районні комісії у справах неповнолітніх відкрили 232 адміністративні справи.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Білорусі Ігор Петришенко, передає БелТА.

За його словами, особливий вплив на молодь мають інтернет-месенджери, і в першу чергу Telegram-канали.

"Тільки за останні два тижні виявлено понад 700 неповнолітніх, які брали участь у несанкціонованих заходах. Районними комісіями у справах неповнолітніх розглянуті або прийняті до розгляду 232 адміністративні справи", - наводить слова Петришенка видання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Білорусі через участь у протестах влади відкрили понад 90 кримінальних справ.

Також повідомлялося, що за 25 серпня у Білорусі затримали понад 50 людей.

При цьому вчора у Мінську також пройшли затримання, повідомлялося про як мінімум шістьох затриманих.

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