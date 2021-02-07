У Білорусі в січні затримали майже 900 осіб з політичних мотивів
У січні в Білорусі з політичних мотивів затримали щонайменше 873 осіб. Відомо також про затримання шести неповнолітніх.
За його даними, затримали 391 жінку і 475 чоловіків.
За даними центру, в січні цього року було винесено не менше 489 постанов суду щодо учасників протестів. Заарештували 304 осіб: 173 людини покарали арештом на строк від 15 до 22 діб, 24 людини - максимальним арештом на 25 діб.
При цьому 137 були оштрафовані. Двоє затриманих отримали покарання у вигляді арешту і штрафу.
Правозахисники підкреслюють, що 40 протоколів відправили на доопрацювання, і тільки шість адміністративних справ припинено.
Нагадаємо, в Росії затримали четверо громадян Білорусі, яких режим Олександра Лукашенка переслідує за участь у мітингах. Мінськ домагається екстрадиції затриманих.
Як писало РБК-Україна, Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича.
Додамо також, у списку політв'язнів центру "Весна" знаходиться 220 осіб. Серед них є засуджені за статтями про насильство щодо службовця міліції.