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У Білорусі в січні затримали майже 900 осіб з політичних мотивів

Новость на русском → Білорусь, Неділя 07 лютого 2021 19:58
У Білорусі в січні затримали майже 900 осіб з політичних мотивів Фото: силовики Білорусі (news.tut.by)
Автор: Юлія Струк

У січні в Білорусі з політичних мотивів затримали щонайменше 873 осіб. Відомо також про затримання шести неповнолітніх.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

За його даними, затримали 391 жінку і 475 чоловіків.

Наймолодшому із затриманих - 13 років. Крім того, відомо про затримання двох 72-річних чоловіків.

За даними центру, в січні цього року було винесено не менше 489 постанов суду щодо учасників протестів. Заарештували 304 осіб: 173 людини покарали арештом на строк від 15 до 22 діб, 24 людини - максимальним арештом на 25 діб.

При цьому 137 були оштрафовані. Двоє затриманих отримали покарання у вигляді арешту і штрафу.

Правозахисники підкреслюють, що 40 протоколів відправили на доопрацювання, і тільки шість адміністративних справ припинено.

Нагадаємо, в Росії затримали четверо громадян Білорусі, яких режим Олександра Лукашенка переслідує за участь у мітингах. Мінськ домагається екстрадиції затриманих.

Як писало РБК-Україна, Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича.

Додамо також, у списку політв'язнів центру "Весна" знаходиться 220 осіб. Серед них є засуджені за статтями про насильство щодо службовця міліції.

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