В РФ задержали 4 участников белорусских протестов. Минск добивается их экстрадиции
На территории России задержали четверо граждан Беларуси, которых режим Александра Лукашенко преследует за участие в митингах. Минск добивается экстрадиции задержанных.
Об этом в интервью провластному изданию "Беларусь сегодня" рассказал начальник международно-правового отдела СК страны Михаил Вавуло.
По его словам, задержанные обвиняются в "оказании сопротивления сотрудникам милиции" и в "участии в организации массовых беспорядков". Имен протестующих Вавуло не озвучил.
Указано, что власти республики уже направили в РФ документы на экстрадицию своих граждан, но пока они находятся в стадии рассмотрения.
Из интервью чиновника следует, что многие участники протестных акций бегут от преследований из Беларуси в Россию, так как границ между странами фактически нет.
Напомним, Следственный комитет Беларуси обратился в Польшу с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Белорусский Следком направил польской стороне соответствующие документы.
Как писало РБК-Украина, в ноябре прошлого года основателей Neхta Путило и Протасевича обвинили в разжигании социальной вражды к представителям власти и правоохранителям. Тогда белорусский режим объявил Путило и Протасевича в розыск.
Так, в списке политзаключенных белорусского правозащитного центра "Весна" находится 220 человек. Среди них есть осужденные по статьям о насилии в отношении служащего милиции.