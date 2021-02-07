В РФ задержали 4 участников белорусских протестов. Минск добивается их экстрадиции

На территории России задержали четверо граждан Беларуси, которых режим Александра Лукашенко преследует за участие в митингах. Минск добивается экстрадиции задержанных.

Об этом в интервью провластному изданию "Беларусь сегодня" рассказал начальник международно-правового отдела СК страны Михаил Вавуло.

По его словам, задержанные обвиняются в "оказании сопротивления сотрудникам милиции" и в "участии в организации массовых беспорядков". Имен протестующих Вавуло не озвучил.

Указано, что власти республики уже направили в РФ документы на экстрадицию своих граждан, но пока они находятся в стадии рассмотрения.

Из интервью чиновника следует, что многие участники протестных акций бегут от преследований из Беларуси в Россию, так как границ между странами фактически нет.