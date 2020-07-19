В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников в мире

Фото: аэропорт в Минске (wikipedia.org)

Имя мужчины обнаружили в базе о пересечении границы в Беларуси

Журналисты-расследователи The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy выяснили местоположение австрийца Яна Марсалека - бывшего топ-менеджера Wirecard. Его разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро.

Об этом сообщает издание The Insider.

По данным журналистов, Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с ЧВК в Ливии, и тесно контактирует с российскими спецслужбами.

Имя беглеца нашли в базе о пересечении границы в Беларуси. Через два часа после приземления в Минске частный самолет Марсалека вылетел в Витебск.

Расследователи узнали, что за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в Россию. Он с 2015 года реализовывал проекты в Ливии, включая инвестиции в Ливийскую цементную компанию, и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов "гуманитарного восстановления в Ливии".

Напомним, пограничники в Польше задержали в пункте пропуска "Медика" украинца, разыскиваемого в 190 странах мира.

Кроме того, пограничники Черновицкого отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске за причастность к торговле людьми.