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В Польше на границе задержали украинца, которого разыскивали в 190 странах

Новости » Происшествия     30.06.2020 - 13:48
В Польше на границе задержали украинца, которого разыскивали в 190 странах
Фото: польские пограничники (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Украинца разыскивал Интерпол по "красной карточке"

Пограничники в Польше задержали в пункте пропуска "Медика" украинца, разыскиваемого в 190 странах мира. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Об этом сообщает издание Nowiny24.

Украинца разыскивал Интерпол по "красной карточке". Его задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

Как сообщается, в этом году на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых по "красной карточке" Интерпола.

Напомним, пограничники Черновицкого отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске из-за причастности к торговле людьми.

Ранее сообщалось, что Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого разыскивает Интерпол.

Также в Одесской области задержали мужчину за организацию нелегальной миграции на территории Молдовы.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Польшаукраинцы
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