ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На границе с Молдовой задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 16:41
На границе с Молдовой задержали разыскиваемого Интерполом иностранца
Иллюстративное фото (twitter.com/INTERPOL_HQ)

Иностранец подозревается в причастности к торговле людьми

Пограничники Черновицкого отряда задержали гражданина Молдовы, находившегося в международном розыске за причастность к торговле людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным службы, иностранец пешком направлялся на территорию Украины через пункт пропуска "Росошаны" на украинско-молдавской границе. В ходе пограничного контроля установили, что мужчину разыскивает Интерпол за причастность к торговле людьми.

"Лицо было арестовано и передано сотрудникам Нацполиции", - заявили в ГПСУ.

Кроме того, на пунктах пропуска "Смильница" и "Катериновка" пограничники обнаружили 2 автомобиля, которые находились в международном розыске. За рулем одного автомобиля ехал гражданин Польши, другим управлял россиянин.

"Во всем случаям пограничники направили сообщение в украинское бюро Интерпола в Киеве", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Одесса" разоблачили и ликвидировали канал торговли людьми. Организатором канала незаконной торговли людьми оказалась гражданка Украины.

Также РБК-Украина писало, что Интерпол объявил в международный розыск депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина. Депутата разыскивают в связи с хулиганством и нарушением общественного порядка с применением оружия. Также суд вынес постановление о его задержании.

В аэропорту Запорожья произошла драка, есть пострадавшая Консула Украины в Молдове отстранили после обвинений в изнасиловании
Новости Украины Государственная пограничная службаИнтерполМолдоваторговля людьми
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь