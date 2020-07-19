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В Білорусі знайшли одного з найбільш розшукуваних злочинців в світі

Мінськ, Неділя 19 липня 2020 17:34
В Білорусі знайшли одного з найбільш розшукуваних злочинців в світі
Фото: аеропорт в Мінську (wikipedia.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Ім'я чоловіка виявили в базі про перетин кордону в Білорусі

Журналісти-розслідувачі The Insider, Bellingcat, Der Spiegel і McClatchy з'ясували місце розташування австрійця Яна Марсалека - колишнього топ-менеджера Wirecard. Його розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро.

Про це повідомляє видання The Insider.

За даними журналістів, Марсалек пов'язаний не тільки з фінансовими махінаціями, а й з ПВК в Лівії, і тісно контактує з російськими спецслужбами.

Ім'я втікача виявили в базі про перетин кордону в Білорусі. Через дві години після приземлення в Мінську приватний літак Марсалека вилетів до Вітебська.

Розслідувачі дізнались, що за останні 10 років здійснив понад 60 поїздок в Росію. Він з 2015 року реалізовував проекти в Лівії, включаючи інвестиції в Лівійську цементну компанію, і активно взаємодіяв з російськими радниками і європейськими чиновниками при обговоренні планів "гуманітарного відновлення в Лівії".

Нагадаємо, прикордонники у Польщі затримали у пункті пропуску "Медика" українця, розшукуваного у 190 країнах світу.

Крім того, прикордонники Чернівецького загону затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за причетність до торгівлі людьми.

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