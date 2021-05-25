UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беларусь закрывает посольство в Канаде

Автор: РБК-Украина

Правительство Беларуси приняло решение закрыть свое посольство в Канаде. Дипломатическое представительство перестанет работать с 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Канаде.

"Советом министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Беларуси смогут воспользоваться консульскими услугами в Генеральном консульстве Беларуси в городе Нью-Йорке, Соединенные Штаты.

Как сообщает издание "Гомельские Вести", в апреле Александр Лукашенко потребовал оптимизировать количество посольств страны за рубежом.

После министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что Минск закроет свои посольства в нескольких странах, где работа дипмиссий не принесет необходимых внешнеэкономических ресурсов, но также рассмотрит возможность расширения.

Напомним, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. При этом украинским авиакомпаниям запрещено пользоваться воздушным пространством этой страны.

РБК-Украина писало, какие авиакомпании уже облетают Беларусь.

Кроме того, в посольстве Украины рассказали, как украинцам покинуть территорию Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины посольствоБеларусь