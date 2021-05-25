Беларусь закрывает посольство в Канаде

"Советом министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Беларуси смогут воспользоваться консульскими услугами в Генеральном консульстве Беларуси в городе Нью-Йорке, Соединенные Штаты.

Как сообщает издание "Гомельские Вести", в апреле Александр Лукашенко потребовал оптимизировать количество посольств страны за рубежом.

После министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что Минск закроет свои посольства в нескольких странах, где работа дипмиссий не принесет необходимых внешнеэкономических ресурсов, но также рассмотрит возможность расширения.