Білорусь закриває посольство в Канаді

"Радою Міністрів Республіки Білорусь прийнято рішення про закриття посольства Республіки Білорусь В Канаді. Посольство припинить свою роботу з 1 вересня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що громадяни Білорусі зможуть скористатися консульськими послугами в Генеральному консульстві Білорусі в місті Нью-Йорку, Сполучені Штати.

Як повідомляє видання "Вести Гомельские", у квітні Олександр Лукашенко зажадав оптимізувати кількість посольств країни за кордоном.

Після міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей розповів, що Мінськ закриє свої посольства в декількох країнах, де робота дипмісій не принесе необхідних зовнішньоекономічних ресурсів, але також розгляне можливість розширення.