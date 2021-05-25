Білорусь закриває посольство в Канаді

Уряд Білорусі прийняв рішення закрити своє посольство в Канаді. Дипломатичне представництво перестане працювати з 1 вересня.
"Радою Міністрів Республіки Білорусь прийнято рішення про закриття посольства Республіки Білорусь В Канаді. Посольство припинить свою роботу з 1 вересня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що громадяни Білорусі зможуть скористатися консульськими послугами в Генеральному консульстві Білорусі в місті Нью-Йорку, Сполучені Штати.
Як повідомляє видання "Вести Гомельские", у квітні Олександр Лукашенко зажадав оптимізувати кількість посольств країни за кордоном.
Після міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей розповів, що Мінськ закриє свої посольства в декількох країнах, де робота дипмісій не принесе необхідних зовнішньоекономічних ресурсів, але також розгляне можливість розширення.
Нагадаємо, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. При цьому українським авіакомпаніям заборонено користуватися повітряним простором цієї країни.
РБК-Україна писало, які авіакомпанії вже облітають Білорусь.
Крім того, в Посольстві України розповіли, як українцям покинути територію Білорусі.