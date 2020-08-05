В Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране

Фото: протесты в Беларуси (kafanews.com)

Ни одна избирательная кампания в Беларуси не проходила без внешнего вмешательства

В Беларусь начиная с 1994 года пытались организовать как минимум шесть "цветных революций". Для расшатывания ситуации в стране использовались негосударственные СМИ и социальные сети.

Об этом в Facebook написал государственный секретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков.

Он отметил, что такие выводы сделали ученые Белорусского государственного университета. Согласно исследованию, ни одна избирательная кампания в Беларуси в современной истории не проходила без внешнего вмешательства.

"Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций. Причем подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах", - написал Равков.

По его словам, в стране пытаются демонтировать суверенитет Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления с помощью негосударственных СМИ, блогеров и социальные сети.

"Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового "промывания мозгов" превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно – нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться", - добавил госсекретарь.

Напомним, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Практически весь период предвыборной кампании в стране проходили акции протеста оппозиции президента Александра Лукашенко, участники которых выступали против действующей власти, а также за допуск к выборам оппозиционеров. Большинству из них было отказано в участии в выборах.

Ранее Лукашенко сообщал, что не допустит переворот в Беларуси.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Совбез Беларуси может ограничить интернет в стране в случае появления национальной угрозы.