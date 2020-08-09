Білорусь обирає президента: що потрібно знати

Фото: голосування в Білорусі (twitter.com tutby)

У президентських перегонах беруть участь 5 кандидатів

У неділю 9 серпня в Білорусі проходять президентські вибори. Ця виборча кампанія ознаменувалася хвилею народних мітингів і арештів опонентів чинного глави держави. Сам Олександр Лукашенко є незмінним лідером країни вже 25 років і знову балотується на посаду президента. Всі подробиці про кандидатів і голосування - на РБК-Україна.

Як проходять вибори президента

Кожні 5 років в Білорусі проводяться вибори глави держави. Чергове голосування призначене ЦВК на 9 серпня 2020. Про це повідомляє Tut.by.

Для перемоги кандидату необхідно набрати більше половини голосів всіх виборців, хто прийде на дільниці, тому вибори можуть проходити в два тури.

Посада президента була затверджена в країні в 1994 році. Згідно з чинним на той момент законодавством, знаходження однієї особи на президентській посаді обмежувалося двома термінами.

У 2004 році в Білорусі відбувся референдум, за результатами якого дані обмеження перестали діяти. У зв'язку з чим на міжнародному рівні наступні вибори білоруського президента не визнавалися вільними і справедливими. Кожна виборча кампанія супроводжувалася масовими народними акціями протестів.

Кандидати

Центральна виборча комісія допускає претендентів для участі у виборах тільки при наявності понад 100 тис. підписів виборців. Їх збір проводять ініціативні групи по всій країні під час виборчої кампанії. Офіційно зареєстровані кандидати на виборах 2020:

Олександр Лукашенко;

Світлана Тихановська;

Анна Канопацька;

Андрій Дмитрієв;

Сергій Черечень.

ЦВК відмовила в реєстрації Віктору Бабаріку, Валерію Цепкало, Юрію Ганцевичу, Володимиру Непомнящих, Ользі Ковальковій, Миколі Козлову.

Спостерігачі

Напередодні виборів ЦВК Білорусі прийняв рішення зменшити число спостерігачів на дільницях до 5 осіб, пояснивши це рішення складною епідеміологічною обстановкою через коронавірус. При цьому більшість із зареєстрованих національних спостерігачів представляють провладні сили.

У ПАРЄ, ОБСЄ і Парламентській асамблеї ОБСЄ заявили про те, що не направлятимуть своїх спостерігачів на вибори президента до Білорусі. Через несвоєчасне отримання запрошень організаціями місія зі спостереження за основними етапами виборчого процесу (висування і реєстрація кандидатів, агітація) виявилася неможливою.

Лукашенко йде на 6-й президентський термін

У 1994 році на перших президентських виборах з результатом близько 80% переміг Олександр Лукашенко. Повторно переобирався на пост глави держави 4 рази, в кожен з яких набирав більше 75% підтримки виборців.

Фото: Лукашенко - президент Республіки Білорусь з 1994 року (president.gov.by)

Лукашенко ініціював проведення референдуму в 1996 році про розширення повноважень виконавчої влади, отримавши право розпуску парламенту. У 2004 році відбувся референдум про скасування обмежень по термінах перебування на президентській посаді.

Міжнародне співтовариство не визнало результати даних референдумів. Тривалий час відносно Лукашенка і низки офіційних осіб Білорусі діяли санкції з забороною на в'їзд до країн Євросоюзу і США.

У 2020 році Олександр Лукашенко балотується на пост глави держави вшосте. Про своє висунення заявив в листопаді минулого року. Згідно з даними ЦВК, ініціативна група зібрала на підтримку Лукашенка майже 2 млн. підписів.

Передвиборний рейтинг чинного президента (на замовлення державного каналу ОНТ) склав 72,3% симпатій виборців, в той час як за даними інтернет-опитувань Лукашенка готові були підтримати лише 3,4% громадян Білорусі.

Світлана Тихановська

37-річна Світлана Тихановська висунула свою кандидатуру на посаду президента після відмови в реєстрації ЦВК її чоловіку. За офіційною інформацією, на реєстраційних документах були відсутні необхідні підписи.

Опозиціонер і популярний в Білорусі блогер Сергій Тихановський був затриманий 29 травня в Гродно під час пікету. Його звинуватили в порушенні громадського порядку. Пізніше проти Тихановського відкрили кримінальні справи за звинуваченням у перешкоджанні проведенню виборів, підготовці масових заворушень. Він перебуватиме під вартою до 29 вересня.

Фото: Тіхановском - головний претендент на посаду президента від опозиції (svaboda.org)

Світлана Тихановська зібрала необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатом в президенти. Під час мітингів на її підтримку членів ініціативної групи неодноразово затримували. Самій Тихановській дзвонили з погрозами і вимогою припинити участь у президентській кампанії.

Об'єднання штабів опозиції

16 липня Світлана Тихановська провела зустріч із представниками незареєстрованих кандидатів - дружиною Валерія Цепкало Веронікою та головою штабу Віктора Бабаріка Марією Колесниковою.

У разі обрання Тихановскої мета співпраці штабів - звільнення політв'язнів і проведення повторних виборів, в яких візьмуть участь кандидати, що знаходяться на даний момент в СІЗО.

Фото: об'єднання опозиції (svaboda.org)

Нагадаємо, голова правління "Белгазпромбанку" Віктор Бабаріко висував свою кандидатуру на посаду президента, зібрав 435 тис. підписів. ЦВК відмовила в реєстрації, обґрунтувавши це рішення тим, що кандидат не вказав в декларації ряд доходів.

18 червня Бабаріко був затриманий разом із сином. Йому пред'явлені звинувачення в ухиленні від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Валерій Цепкало - колишній директор Парку високих технологій. Обіймав посади посла Білорусі в США з 1997-го по 2002-й, першого заступника міністра закордонних справ (1994-1997 рр.).

Висувався на президентський пост в 2020 році, зібрав 160 тис. підписів, проте ЦВК визнав дійсними тільки 75 тисяч і відмовив Цепкалу в реєстрації. 24 липня разом з сім'єю він виїхав за кордон, побоюючись затримання правоохоронцями.

Хто ще балотується на пост президента

Анна Канопацька - юрист, політичний діяч, в 2016-2019 рр. була депутатом Національних зборів Республіки Білорусь, член ліберально-консервативної політсили Об'єднана громадянська партія (ОГП). На президентські вибори 2020 Канопацька висунулася як безпартійна, її ініціативна група набрала близько 150 тис. голосів.

Андрій Дмитрієв - політик, глава громадської організації "Говори правду". Керував виборчими штабами кандидатів Володимира Некляєва і Тетяни Короткевич на виборах президента в 2010-му і 2015 роках. З 2001-го по 2012-й був членом ОГП. На президентських виборах 2020 Дмитрієв зареєструвався як безпартійний кандидат-самовисуванець.

Сергій Черечень - політик, лідер Білоруської соціал-демократичної Грамада (БСДГ) з 2018 року, колишній член Комуністичної партії Білорусі. На виборах 2020 висувається від БСДГ.

Акції протесту перед виборами

Виборча кампанія в Білорусі супроводжувалася переслідуванням представників опозиції і масовими акціями протесту. На початку літа пройшла хвиля арештів популярних опозиційних блогерів. Було затримано 7 осіб, серед яких автор каналу "Країна для життя" Сергій Тихановський. За заявою МВС Білорусі, блогери на YouTube і в Telegram могли курирувати організацію протестів.

Після затримання Віктора Бабаріка 18 червня близько 3 тис. людей вишикувалися в "живий ланцюг" в Мінську на відстань до 3 км, акція тривала 6 годин.

14 липня по всій країні затримали близько 300 осіб під час протестних мітингів через відмову в реєстрації кандидатів у президенти. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією і застосуванням сили.

Фото: Мітинги в Білорусі (svaboda.org)

Масштабний мітинг пройшов на підтримку Світлани Тихановської 30 липня. У мінському парку Дружби народів зібралося близько 63 тис. осіб. Цю акцію назвали найчисленнішою з 1991 року. Однак в наступні дні всі заплановані передвиборні мітинги Тихановської в регіонах і в столиці не відбулися, тому що майданчики для їх проведення виявилися заброньованими для інших заходів.

Можливе втручання РФ

Ще до початку президентських перегонів Олександр Лукашенко заявляв про "російське втручання" з метою впливу на хід виборів.

29 липня в Білорусі затримали групу з 33 росіян приватної військової компанії "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, прибули для дестабілізації ситуації під час виборів президента. Пізніше Лукашенко заявив про перекидання ще одного загону бойовиків на південь країни, який є тільки першою групою, а всього в Білорусь мало прибути близько 200 військових найманців.

На думку чинного президента, проти Білорусі йде гібридна війна. Однак влада не знає, хто конкретно зацікавлений в ній.

Раніше в Білорусі заявили про шість спроб "кольорових революцій" в країні. Жодна виборча кампанія не проходила без зовнішнього втручання, а для розхитування ситуації використовувалися ЗМІ і соціальні мережі.