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Беларусь ввела лицензирование ряда импортных товаров из Украины

Автор: Александр Белоус

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

По его информации, под лицензирование попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Как отметил Качка, решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292, вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - добавил он.

Напомним, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Решение принято в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Кабинет министров ввел запрет для белорусских самолетов использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 29 мая.

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