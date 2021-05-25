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"Укрпошта" перейдет на наземное сообщение с Беларусью из-за запрета полетов

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Украина, Вторник 25 мая 2021 15:12
"Укрпошта" перейдет на наземное сообщение с Беларусью из-за запрета полетов Фото: Укрпочта будет доставлять посылки в Беларусь наземным транспортом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпошта" продолжит доставлять почтовые отправления в направлении Беларуси. Из-за запрета полетов доставка посылок будет происходить наземным автотранспортом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, "Укрпочша" не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи решением правительства о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

"Укрпошта" также предоставит возможность "Белпочте" отправлять посылки к украинским клиентам, сообщили в пресс-службе.

По данным компании, ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тысяч посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.

Кроме того, "Укрпошта" обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом. И также продолжит выполнение совместного проекта с Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей транспортировки части отправлений для Молдовы и Беларуси.

"Из-за смены способа доставки возможны изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров решил прекратить авиасообщение с Беларусью в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Авиасообщение будет прекращено с полуночи 26 мая.

РБК-Украина также писало, что делать пассажирам в связи с прекращением авиасообщения с Беларусью. Данная ситуация квалифицирована как форс-мажор.

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