Білорусь ввела ліцензування низки імпортних товарів з України

За його інформацією, під ліцензування попали кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

Як зазначив Качка, рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292, набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.

"Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - додав він.