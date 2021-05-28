RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Білорусь ввела ліцензування низки імпортних товарів з України

Автор: Олександр Білоус

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим та дискримінаційним.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, під ліцензування попали кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

Як зазначив Качка, рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292, набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.

"Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - додав він.

Нагадавши, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Рішення прийнято у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич.

Крім того, Кабінет Міністрів ввів заборону для білоруських літаків використовувати повітряний простір України. Заборона набуває чинності з 29 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусь