ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Закрытое небо. В Кабмине объяснили новые санкции против самолетов из Беларуси

Новина українською →
Украина, Пятница 28 мая 2021 12:08
Закрытое небо. В Кабмине объяснили новые санкции против самолетов из Беларуси Фото: в Кабмине санкции против белорусских самолетов назвали необходимым шагом (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Кабинет министров Украины усилил "воздушные санкции" относительно белорусских авиакомпаний, им будет запрещено использовать воздушное пространство Украины. Такой шаг в правительстве считают необходимым для безопасности авиации и пассажиров.

Об этом сообщает пресс-службе Министерства инфраструктуры Facebook.

"С 00 час. 00 мин. 29 мая 2021 года вводится запрет на использование воздушного пространства воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний "являются необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров".

"Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел Украины нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров" - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.

Это означает, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь
NEWS
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина