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Беларусь усиливает охрану госграницы

Автор: РБК-Украина

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Усиление границы началось по поручению Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые", - заявил Бычковский.

Он также добавил, что с учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы уточнено взаимодействие с подразделениями Министерства обороны страны и внутренних войск Министерства внутренних дел для формирования резервов из подразделений.

Напомним, ранее Александр Лукашенко поручил своим силовикам закрыть "каждый метр" границы Беларуси.

Кроме того, Литва и Беларусь конфликтуют из-за потока нелегальных мигрантов между их странами. Литва обвиняет Беларусь пропуска иностранцев, которые потом пытаются попасть в ЕС.

4 августа стало известно, что на границе между странами умер нелегальный мигрант.

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Беларусь