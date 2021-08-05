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Білорусь посилює охорону держкордону

Автор: РБК-Україна

Офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що білоруські прикордонники посилюють охорону державного кордону. Посилення кордону почалося за дорученням Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белт".

"В першу чергу здійснено додаткове посилення зеленого кордону. Збільшено кількість нарядів, здійснено маневр сил і засобів з другорядних напрямків на найбільш значущі", - заявив Бичковський.

Він також додав, що з урахуванням ситуації, що складається органами прикордонної служби уточнено взаємодію з підрозділами Міністерства оборони країни і внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ для формування резервів з підрозділів.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко доручив своїм силовикам закрити "кожен метр" кордону Білорусі.

Крім того, Литва і Білорусь конфліктують через потік нелегальних мігрантів між їхніми країнами. Литва звинувачує Білорусь пропуску іноземців, які потім намагаються потрапити в ЄС.

4 серпня стало відомо, що на кордоні між країнами помер нелегальний мігрант.

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Білорусь