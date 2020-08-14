Білорусь не повідомила Україні про видачу "вагнерівців" Росії, - ОГП

Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнера" (sputnik.by)

Київ скористається заочним правосуддям щодо бойовиків

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих "вагнерівців" Росії. Українська сторона буде притягувати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає "Українська правда".

За його словами, у справі ПВК Україна має доказову базу, тому скористається заочним правосуддям.

"Поки можу відзначити, що ми зібрали достатньо доказів їхньої участі у збройному конфлікті на Донбасі у складі НЗФ РФ... Проте, маючи доказову базу, ми будемо залучати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні, використовуючи механізм заочного правосуддя", - сказав Мамедов,

Він зазначив, що підозри щодо найманців вже є.

Нагадаємо, Білорусь передала Росії 32 раніше затриманих бойовиків "Вагнера", які вже знаходяться на території РФ.

Раніше повідомлялося, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Крім того, Олександр Лукашенко заявляв, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.