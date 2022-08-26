Беларусь продлила военные учения у границы с Украиной как минимум на неделю

Беларусь в очередной раз продлила военные учения у границы с Украиной как минимум до 3 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Мониторинговая группа сообщает, что 28 августа будет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых - выходным станет также 27 августа.
Только 227 общевойсковой полигон "Борисовский" будет работать без выходных. Он продлен с 27 августа и до 3 сентября.
Продление учений на беларусских полигонах выглядит так:
"Беларускі Гаюн" отмечает, что общее число продлений составило 18 недель.
"Стоит отметить, что беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - сказано в сообщении.
Напомним, 27 августа Беларусь намерена провести учение территориальных войск Минска.
Глава белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием. Он заявил, что военная авиация страны уже переоборудована под возможность его несения.