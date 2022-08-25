Беларусь на этой неделе проведет учения территориальных войск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТа .

Отмечается, что сегодня на Осиповичском полигоне войска территориальной обороны Минска провели учебные стрельбы из противотанковых пушек МТ-1. При этом уже на 27 августа в Беларуси запланированы командно-штабные учения военнообязанных.

"Во время учения будет отработан ряд вопросов по усилению охраны важных объектов в столице", - заявил начальник управления территориальной обороны Беларуси Андрей Матиевич.

Стоит отметить, что в Беларуси территориальные войска начали формировать еще с 2011 года, но процесс полностью не завершили. Минобороны Беларуси начало проверку территориальных подразделений после полномасштабного вторжения России в Украину.