Білорусь продовжила військові навчання біля кордону з Україною як мінімум на тиждень

Білорусь в черговий раз продовжила військові навчання біля кордону з Україною як мінімум до 3 вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Моніторингова група повідомляє, що 28 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких - вихідним стане також 27 серпня.
Тільки 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" працюватиме без вихідних. Він продовжений з 27 серпня і до 3 вересня.
Продовження навчань на білоруських полігонах виглядає так:
"Беларускі Гаюн" зазначає, що загальне число продовжень склало 18 тижнів.
"Варто відзначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 27 серпня Білорусь має намір провести навчання територіальних військ Мінська.
Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю. Він заявив, що військова авіація країни вже переобладнана під можливість його несення.