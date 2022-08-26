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Беларусь продлила военные учения у границы с Украиной как минимум на неделю

Новина українською →
Беларусь, Пятница 26 августа 2022 20:07
Беларусь продлила военные учения у границы с Украиной как минимум на неделю Фото: Беларусь продлила военные учения у границы с Украиной как минимум на неделю (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь в очередной раз продлила военные учения у границы с Украиной как минимум до 3 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа сообщает, что 28 августа будет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых - выходным станет также 27 августа.

Только 227 общевойсковой полигон "Борисовский" будет работать без выходных. Он продлен с 27 августа и до 3 сентября.

Продление учений на беларусских полигонах выглядит так:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 03.09;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 02.09;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 03.09;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 02.09;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 02.09;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 02.09;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 02.09;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 03.09.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что общее число продлений составило 18 недель.

"Стоит отметить, что беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - сказано в сообщении.

Напомним, 27 августа Беларусь намерена провести учение территориальных войск Минска.

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием. Он заявил, что военная авиация страны уже переоборудована под возможность его несения.

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