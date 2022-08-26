Білорусь продовжила військові навчання біля кордону з Україною як мінімум на тиждень

Білорусь в черговий раз продовжила військові навчання біля кордону з Україною як мінімум до 3 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

Моніторингова група повідомляє, що 28 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких - вихідним стане також 27 серпня.

Тільки 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" працюватиме без вихідних. Він продовжений з 27 серпня і до 3 вересня.

Продовження навчань на білоруських полігонах виглядає так:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисівський район) до 03.09;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 02.09;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 03.09;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичский район) до 02.09;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудский район) до 02.09;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 02.09;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 02.09;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 03.09.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що загальне число продовжень склало 18 тижнів.

"Варто відзначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - сказано в повідомленні.