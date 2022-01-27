Беларусь признала экстремистским издание "Наша Нива"
Власти Беларуси объявили "экстремистским формированием" коллектив редакции независимой газеты "Наша Нива". Преступным формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belsat.
"В телеграмм-канале МВД Беларуси появилось сообщение о признании экстремистским формированием "группы граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Ніва"), объединенную через интернет-ресурсы, в том числе социальные сети и мессенджеры", - пишет издание.
По данным МВД, обновлен "перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности".
Напомним, в конце ноября власти в Минске признали экстремистскими Telegram-канал "Нашей Нивы" и его аккаунты в других соцсетях. Решение было принято судом Центрального района Минска по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.
8 июля в Беларуси был ограничен доступ к сайту издания nn.by. В тот же день у ряда сотрудников газеты прошли обыски. По делу, заведенному по части 1 статьи 342 УК Беларуси (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них) были задержаны главный редактор портала Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред детского и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей Нивой", Андрей Дынько.
В июле издание, основанное в 1906 году и восстановленное в 1991-м, прекратило работу в стране, указав на соображения безопасности. Его руководитель Анастасия Ровдо сообщила о намерении возродить издание за пределами Беларуси. Частное издательское унитарное предприятие "Сородичи" основало восстановленное издание "Наша Нива".