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В Беларуси задержали главного редактора оппозиционного издания "Наша Нива"

Новина українською →
Беларусь, Четверг 08 июля 2021 18:00
В Беларуси задержали главного редактора оппозиционного издания "Наша Нива" Фото: главный редактор издания "Наша Ніва" Егор Мартинович (t.me/nashaniva)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, вследствие обысков в белорусском оппозиционном издании "Наша Нива", был задержан главный редактор Егор Мартынович. Журналиста направили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания.

Отмечается, что обыски и задержания журналистка прошли на основании статей:

  • 342 Уголовного кодекса - организация либо подготовка действий, нарушающих общественный порядок, или же участие в них.
  • 293 Уголовного кодекса- организация массовых беспорядков;

Известно, что Мартынович был направлен в изолятор временного содержания, где он проведет следующие 72 часа.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как белорусские власти ограничила доступ к оппозиционному изданию "Наша Нива".

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