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Білорусь визнала екстремістським видання "Наша Ніва"

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Білорусь, Четвер 27 січня 2022 12:20
Білорусь визнала екстремістським видання "Наша Ніва" Фото: дівчина з прапором Білорусі (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Влада Білорусі оголосила "екстремістським формуванням" колектив редакції незалежної газети "Наша Ніва". Злочинним формуванням визнана група громадян з числа ЧІУП "Сородичи" (газета "Наша Ніва"), що об'єдналася за допомогою Інтернет-ресурсів, у тому числі в соціальних мережах і месенджерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belsat.

"У телеграм-каналі МВС Білорусі з'явилося повідомлення про визнання екстремістським формуванням "групи громадян з числа ЧІУП "Сородичи" (газета "Наша Ніва"), об'єднану через Інтернет-ресурси, в тому числі соціальні мережі і месенджери", - пише видання.

За даними МВС, оновлено "перелік організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності".

Нагадаємо, наприкінці листопада влада в Мінську визнала екстремістськими Telegram-канал "Нашої Ніви" і його акаунти в інших соцмережах. Рішення було прийнято судом Центрального району Мінська за матеріалами Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (Губопік) МВС Білорусі.

8 липня в Білорусі був обмежено доступ до сайту видання nn.by. Того ж дня у низки співробітників газети пройшли обшуки. У справі, заведеній за частиною 1 статті 342 КК Білорусі (організація або підготовка дій, грубо порушують громадський порядок, або участь в них) були затримані головний редактор порталу Єгор Мартинович, керівник відділу реклами Андрій Скурко, головний бухгалтер Ольга Ракович та головред дитячого та науково-популярного журналів, що видаються "нашою Нивою", Андрій Динько.

У липні видання, засноване в 1906 році і відновлене в 1991-му, припинило роботу в країні, через міркування безпеки. Його керівник Анастасія Ровдо повідомила про намір відродити видання за межами Білорусі. Приватне видавниче унітарне підприємство "Сородичи" заснувало відновлене видання "Наша Ніва".

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